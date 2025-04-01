مخاوف الإمدادات تدعم النفط

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي لكن المخاوف من تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.3% إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.3% إلى 71.70 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين عند التسوية أمس الأول الاثنين أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي: «عوامل الخطر على المدى القريب تدفع النفط صوب الارتفاع مع تهديدات الولايات المتحدة بتعريفات جمركية ثانوية على النفط الروسي والإيراني أدت إلى استعداد المتعاملين في السوق لمخاطر تقلص الإمدادات». لكنه أضاف أن العوامل الأوسع نطاقاً ما زالت تتمحور حول مخاوف تتعلق بتبعات الرسوم الجمركية المرتقبة على الطلب العالمي على الخام إضافة إلى زيادة الإمدادات من أوبك+ والولايات المتحدة. وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين في وقت تزيد فيه أوبك+ الإمدادات.