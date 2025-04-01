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«كهرباء دبي» تعتمد 127 ألف شهادة عدم ممانعة خلال 2024

«كهرباء دبي» تعتمد 127 ألف شهادة عدم ممانعة خلال 2024
2 ابريل 2025 01:43

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي 127.268 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 2390 استشارياً ومقاولاً ضمن برنامج «صقور» خلال عام 2024 بزيادة قدرها 6% عن عام 2023، مما يعكس ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي.
واعتمد قطاع نقل الطاقة 67.220 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 42.845 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 17.203 طلباً.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: توفر الهيئة أحدث البرامج والخدمات المبتكرة لمساعدة شركائنا على إنجاز أعمالهم وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافقية، والامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية، ونقدم كافة المستلزمات والإرشادات التي تتيح لشركائنا العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن، مما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.
ويساعد برنامج «صقور» في تسريع وتسهيل أعمال الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة، وضمان حصولهم على موافقة الهيئة على طلبات خدمة شهادات عدم الممانعة من المرة الأولى للتقديم، ويندرج البرنامج ضمن جهود الهيئة لمواكبة الزيادة على طلب خدمات الكهرباء والمياه وزيادة عدد السكان في دبي، وازدهار الإمارة الاقتصادي المتنامي.
من جهته، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة: يشهد البرنامج إقبالاً متزايداً من الاستشاريين والمقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية وتوزيع ونقل الكهرباء والمياه، لنجاحه في توفير وقتهم وجهدهم ومساعدتهم على تسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع.
ويسهم البرنامج في تقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتحسين العمليات الميدانية، إضافة إلى المحافظة على أصول الهيئة وخدماتها. 

هيئة كهرباء ومياه دبي
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كهرباء دبي
الطاقة
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سعيد محمد الطاير
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