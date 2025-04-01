الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بسبب مخاوف الرسوم الجمركية

لندن (رويترز)

بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق أمس مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأميركية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3143.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3169.50 دولار. وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

وقال يب جون رونج محلل الأسواق في آي.جي «ترقب تطبيق الرسوم الجمركية المضادة الأميركية في الثاني من أبريل دفع السوق إلى اتخاذ موقف دفاعي عبر تقليل المخاطر والتوجه نحو الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات محتملة في المحافظ الاستثمارية».

وأضاف «المؤشرات الفنية تظهر أن العوامل الأساسية للسوق لا تبرر الصعود المستمر في الأسعار في الأمد القريب، لكن عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية من المرجح أن يدعم الذهب في الوقت الحالي، ويبدو أن المشترين يتطلعون إلى اختبار مستوى 3200 دولار».

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة اليوم الأربعاء، وستشمل الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلنها جميع الدول.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 34.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 989.19 دولار.