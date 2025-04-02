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اقتصاد

أسعار النفط تستقر وسط ترقب لرسوم جمركية جديدة

النفط
2 ابريل 2025 11:42

استقرت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المقرر الإعلان عنها في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 71.23 دولار بعد هبوطها 0.4 بالمئة. وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الاثنين عند التسوية.
وأكد البيت الأبيض أمس الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة اليوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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