الذهب يلمع قبيل الرسوم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3113.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3148.88 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 3141.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 974.90 دولار، والبلاديوم 0.3 إلى 980.67 دولار.



