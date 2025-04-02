«الطيران المدني برأس الخيمة» تبحث مع وفد صيني التعاون بمجال الاستثمار

رأس الخيمة (وام)

بحث الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، خلال استقباله في مكتبة بالدائرة، وفد شركة خدمات التصميم الهندسي المحدودة، «قوانغدونغ تشويو آر تشي تيك تور» الصينية، برئاسة السيد تشي يو المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وقطاع البنية التحتية.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان، عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية، في ضوء ما تتمتع به من قدرات متطورة في قطاعات تطوير البنية التحتية للموانئ الجوية.

واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة «قوانغدونغ تشويو»، عن أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة في دول العالم في قطاعات البنية التحتية والمشاريع المختلفة التي أنجزتها، بما فيها زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتشييد مدرجات إقلاع الطائرات ومخازن الشحن والمنشآءات اللوجستية الملحقة، وفقاً لأرقى المواصفات العالمية.