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«ويز إير أبوظبي» تبدأ بتسيير رحلاتها إلى بلغاريا وبوخارست

«ويز إير أبوظبي» تبدأ بتسيير رحلاتها إلى بلغاريا وبوخارست
2 ابريل 2025 19:31

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت ويز إير أبوظبي، انطلاق رحلاتها الجوية إلى مدينة فارنا في بلغاريا، ومطار بانيسا في بوخارست، ما يعزز قائمة وجهات الشركة في أوروبا الشرقية.

ويتم تسيير رحلات إلى فارنا ثلاث مرات في الأسبوع، فيما تتوفر الرحلات إلى بانيسا في بوخارست أربع مرات في الأسبوع. 

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ويعدّ انطلاق المسار الجديد إلى فارنا إنجازاً مهماً في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، حيث تنفرد شركة ويز إير أبوظبي بتسيير هذا المسار الجوي بين دولة الإمارات وبلغاريا. 
وقال يوهان إيدهاجن، العضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: يسرنا إضافة فارنا ببلغاريا وبانيسا في بوخارست إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، وهما مدينتان أوروبيتان تنبضان بالحيوية، وتوفران مزيجاً فريداً من الثقافة والتاريخ والمغامرة، ويوفر هذا المساران خيارات سفر إضافية ومنخفضة التكلفة للمسافرين، ويتيحان لهم استكشاف مجموعة من الوجهات المشهورة والجديدة.
وأضاف: تواصل ويز إير أبوظبي مساعيها الرامية إلى خفض تكاليف السفر، وجعله متاحاً للجميع، ونتطلع إلى استقبال الركاب على متن طائراتنا التي تربط بين دولة الإمارات، والعديد من الوجهات الجديدة المميزة في مختلف أنحاء العالم.

ويز إير أبوظبي
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