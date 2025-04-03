الدولار يتراجع وسط اندفاع المتعاملين للملاذات الآمنة بعد رسوم ترامب

تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس بينما صعد اليورو بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية بأكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، مما تسبب في هزة بالأسواق دفعت المستثمرين للبحث الملاذات الآمنة على غرار الين والفرنك السويسري.



وتراجع الدولار الأسترالي سريع التأثر بالمخاطر 0.5 بالمئة إلى 0.6268 دولار أميركي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.5730 دولار.



ودفعت الرسوم الجديدة المستثمرين إلى البحث عن حماية في الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري. وارتفع الين الياباني بنحو واحد في المئة إلى 147.99 مقابل الدولار، كما زاد الفرنك السويسري إلى 0.8787 للدولار.



وصعد اليورو عقب إعلانات الرسوم الجمركية ووصل ارتفاعه في أحدث التعاملات إلى 0.43 بالمئة عند 1.0875 دولار أميركي في ساعات التداول المبكرة في آسيا. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.3047 دولار.









