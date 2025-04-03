"العربية أبوظبي" تطلق رحلات مباشرة إلى وجهة جديدة في كازاخستان

أعلنت "العربية أبوظبي" ، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إضافة مدينة ألماتي في كازاخستان إلى شبكة وجهاتها الدولية انطلاقاً من مطار زايد الدولي حيث ستبدأ الخدمة الجديدة اعتباراً من 3 يونيو 2025 بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلات " العربية أبوظبي" المباشرة إلى مدينة ألماتي والتي تعد إضافة مميزة إلى شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مما يعزز نطاق خدماتها من مطار زايد الدولي، وتعكس هذه الخطوة التزامها بتوفير خيارات سفر موثوقة وذات قيمة تنافسية إلى جانب دورها في تعزيز السفر الجوي بين العاصمة الإماراتية والأسواق الدولية الرئيسية.وأضاف العلي أنه بينما تواصل "العربية أبوظبي" دعم مسيرة النمو التي تشهدها أبوظبي كمركز رائد للسياحة والأعمال، فإنها تحرص على تلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي مع توفير خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين. ومع إضافة ألماتي تسيّر "العربية أبوظبي" رحلات إلى 30 وجهة مباشرة من مطار زايد الدولي، مما يمنح المسافرين خيارات واسعة للسفر الإقليمي والدولي.

يذكر أن ألماتي المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وأسواقها الحيوية وإرثها الثقافي الغني، تعد وجهة مثالية للمسافرين بقصد الترفيه أو الأعمال.