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اقتصاد

"المصرف المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس لوسطاء التأمين"

"المصرف المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس لوسطاء التأمين"
3 ابريل 2025 14:04

 ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة داينامكس لوسطاء التأمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن عدم التزام شركة داينامكس لوساطة التأمين بشروط ومتطلبات التراخيص الصادرة عن المصرف المركزي والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في النظام.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.

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