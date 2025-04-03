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«مسيرة» تستحوذ على «أدڤا» لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا

«مسيرة» تستحوذ على «أدڤا» لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا
3 ابريل 2025 19:44

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مسيرة القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لمجموعة 2 بوينت زيرو، منصة الاستثمار العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على شركة أدڤا، المنصة المصرية المبتكرة للتمويل الموجّه للمستهلكين.
وتهدف هذه الصفقة الاستراتيجية إلى ترسيخ دور «أدڤا» بصفتها مركزاً متخصصاً بالتكنولوجيا وتحليل البيانات تابع لمسيرة في شمال أفريقيا، وتمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة.
وبرزت شركة «أدڤا» منذ تأسيسها في عام 2020 باعتبارها شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وهي توفر خدمات تمويل مخصّصة للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتحظى المنصة بسجل مميز في خدمة المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر، والتي تعاني من نقص الخدمات ولا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المؤسسات المالية التقليدية.
ويعتمد نموذج الشركة الخاص بالتصنيف الائتماني والمدعوم بالذكاء الاصطناعي على البيانات البديلة، بما فيها تحليلات استخدام الهواتف المحمولة، من أجل تحليل الجدارة الائتمانية للمقترضين الجدد وتوفير التمويل واسع النطاق لهم.
وقال عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة: نشارك أدڤا الرؤية والقيم ذاتها، إذ نمنح الأولوية لجعل الخدمات المالية متمحورة حول الإنسان وتوفيرها للجميع بتكلفة مناسبة. وسنعمل معاً على تحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مالية مبتكرة مخصصة للمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر.

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