420.3 مليون درهم إيرادات «تكافل الإمارات» في 2024

دبي (وام)

سجلت شركة تكافل الإمارات نمواً في إيراداتها بنسبة 84% لتصل إلى 420.3 مليون درهم خلال العام الماضي 2024، مقارنة مع إيرادات بلغت 229 مليون درهم في 2023، بحسب البيانات المالية الصادة عن الشركة المدرجة في سوق دبي المالي.

وأعلنت «تكافل الإمارات»، عن ارتفاع إجمالي أصولها بنسبة 45% ليصل إلى 960 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس نمواً ملموساً في القوة المالية للشركة. ونما صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل إلى 32 مليون درهم، بنمو 106%، مقارنة بـ 15.6 مليون درهم في 2023، كما ارتفع العائد على السهم ما يعادل 0.05 فلس لكل سهم، مما يعكس تحولاً إيجابياً ونتائج مالية قوية.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات، إننا نعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات جديدة، حيث نهدف من خلال تعزيز ثقافة التميز والمرونة إلى تقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهمينا، فضلاً عن ضمان تحقيق النجاح المستمر والمرونة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.