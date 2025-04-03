«تريندز» و«ميديا دوت كوم» يطلقان «BusinessTime»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بالتعاون مع «ميديا دوت كوم» للخدمات الإعلامية، منصة «بزنس تايم» (BusinessTime)، أول نافذة اقتصادية متخصصة تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جرى إطلاق المنصة على هامش جلسة حوارية بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وعدد من باحثي ومسؤولي «تريندز» و«ميديا دوت كوم».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجانبين لتقديم محتوى متميز يركز على الشأن الاقتصادي، ويعكس التطورات المتسارعة محلياً وعالمياً، ولتواكب من خلالها التحول الذي تشهده صناعة الإعلام بوجه عام ووسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص.

وتسعى المنصة إلى تقديم محتوى اقتصادي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، ويعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة على جميع المنصات الرقمية عبر سرد محتوى اقتصادي سهل ومبسط.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن سعادته بانطلاق المنصة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتوفير بوابة متخصصة تعكس التحولات في الأسواق وتلبي احتياجات القراء بمحتوى دقيق يسلط الضوء على الفرص والتوجهات الاقتصادية في المنطقة والعالم لافتاً إلى أن المنصة تركّز على رصد أبرز الأحداث والتطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبه، قال هاشم آل محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ميديا دوت كوم»،العاملة تحت مظلة صندوق خليفة إن (BusinessTime) ستعمل على نقل المعلومة الاقتصادية بدقة ومتابعتها باحترافية، وتغطية الفعاليات والمناسبات الاقتصادية محلياً وعالمياً وستسعى إلى صناعة محتوى معرفي نوعي يعكس الجوانب المتعددة للاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي.

بدورها أثنت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، على إطلاق منصة «BusinessTime»، وقالت إنها تشكل إضافة جديدة إلى الفضاء الإلكتروني وستقدم محتوى اقتصادياً متخصصاً يواكب مسيرة التنمية المتسارعة محلياً وعالمياً.