«أوبك+» تُسرِّع خطة رفع إنتاج النفط تدريجياً وسعر الخام يتراجع

لندن، موسكو (رويترز)

وافقت ثماني دول في «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، أمس، على المضي قدماً في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو، في قرار غير متوقع دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها.

وواصل النفط، الذي تراجع بالفعل بأكثر من 4% بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، انخفاضه بعد بيان «أوبك»، مع تراجع خام برنت أكثر من 6% نحو 70 دولاراً للبرميل.

وكان من المقرر أن ترفع ثماني دول أعضاء في «أوبك+» إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً في مايو. لكن بعد اجتماع للدول الثماني عقد عبر الإنترنت، أمس، أعلنت أوبك أنها ستزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو.

وذكرت «أوبك» في بيان مشيرة للكميات «هذا يتضمن زيادات مقررة من الأصل لمايو إضافة لزيادتين شهريتين». وأضافت «قد يجري إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقاً لتطور ظروف السوق».

ويمثل رفع الإنتاج في مايو الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان للتخفيف التدريجي لأحدث خفض لإنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وقالت «أوبك» في البيان ذاته إن الدول الثماني ستجتمع في الخامس من مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج يونيو.