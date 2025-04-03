«كهرباء دبي» تحصد 4 جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال»



دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي أربع جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال 2025»، والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة.

وفازت الهيئة بجائزة «العمل المناخي» عن برنامجها للحد من الانبعاثات الكربونية، وجائزة «أفضل عملية/ منتج مستدام» عن برنامج «نهجي المستدام»، وجائزة «أفضل حملة تسويق رقمي للعام» عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي، وجائزة «أفضل مبادرة فريق» لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعكس فوز الهيئة بأربع جوائز ضمن «جوائز أفضل الأعمال 2025» في المملكة المتحدة، التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز في جميع مبادراتنا، وحرصنا على توظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بمشاريعنا ومبادراتنا وخدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية، بما يحقق سعادة المتعاملين، ويعود بالفائدة على جميع المعنيين.

وأشادت لجنة تحكيم «جوائز أفضل الأعمال» بالابتكارات الاستثنائية لهيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستدامة، والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وإشراك المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل وضع معايير جديدة في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في دبي وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة. وتقدم رئيس لجنة التحكيم بالتهنئة للهيئة على إنجازاتها المتميزة والتزامها الراسخ برسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.