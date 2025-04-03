الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»

«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»
3 ابريل 2025 20:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي اتفاقية تعاون مع مجموعة فنادق روتانا، بهدف تنويع الخدمات والحوافز المقدمة لسيدات الأعمال من عضوات المجلس، وصاحبات رخصة مبدعة، ودعم مشاريع الأعمال والشركات التي تمتلكها وتديرها سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، كما شملت بنود الاتفاقية توفير عروض حصرية وباقات وخصومات لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الإسهام في عرض المنتجات المحلية والحرفية والفنية ومختلف الخدمات النوعية من الشركات المملوكة من رائدات الأعمال الأعضاء في المجلس، وذلك في خطوة ترويجية لدعم ونمو أعمالهن، باعتبار مجموعة فنادق روتانا من أهم منافذ البيع والترويج ومحل اهتمام السياحة الفندقية في الدولة.
وقالت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي إن المجلس يولي كل الحرص على تكثيف مجالات التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بما يسهم في دعم التطوير والارتقاء بأعمال الرائدات والمبدعات وسيدات الأعمال، وتعزيز دورهن في تنمية الاقتصاد الوطني وتنوعه.
وأضافت: يسعدنا التعاون مع مجموعة فنادق روتانا التي تعتبر نموذجاً رائداً في قطاع السياحة والترويج السياحي والفندقي على كافة الأصعدة المحلية والدولية، كما تعد المجموعة إحدى أهم سلسلة الفنادق التي لا تذخر جهداً في خدمة المجتمع بكافة قطاعاته، وستشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة باتجاه تطوير الخدمات المقدمة لعضوات المجلس.

سيدات أعمال أبوظبي
آخر الأخبار
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
الرياضة
النصر يطارد «الغائب 1205» في «الديربي» أمام الهلال!
اليوم 22:46
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
الرياضة
بعد بيع مقاعد «كامب نو».. برشلونة يكسب قضية أولمو بـ «القاضية»
اليوم 22:37
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
الأخبار العالمية
ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة
اليوم 22:28
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا تفرض رسوماً جمركية على بعض الصادرات الأميركية
اليوم 22:26
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
الرياضة
أرسنال يتعرض لـ«نكسة» قبل موقعة ريال مدريد!
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©