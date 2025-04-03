«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي اتفاقية تعاون مع مجموعة فنادق روتانا، بهدف تنويع الخدمات والحوافز المقدمة لسيدات الأعمال من عضوات المجلس، وصاحبات رخصة مبدعة، ودعم مشاريع الأعمال والشركات التي تمتلكها وتديرها سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، كما شملت بنود الاتفاقية توفير عروض حصرية وباقات وخصومات لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الإسهام في عرض المنتجات المحلية والحرفية والفنية ومختلف الخدمات النوعية من الشركات المملوكة من رائدات الأعمال الأعضاء في المجلس، وذلك في خطوة ترويجية لدعم ونمو أعمالهن، باعتبار مجموعة فنادق روتانا من أهم منافذ البيع والترويج ومحل اهتمام السياحة الفندقية في الدولة.

وقالت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي إن المجلس يولي كل الحرص على تكثيف مجالات التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بما يسهم في دعم التطوير والارتقاء بأعمال الرائدات والمبدعات وسيدات الأعمال، وتعزيز دورهن في تنمية الاقتصاد الوطني وتنوعه.

وأضافت: يسعدنا التعاون مع مجموعة فنادق روتانا التي تعتبر نموذجاً رائداً في قطاع السياحة والترويج السياحي والفندقي على كافة الأصعدة المحلية والدولية، كما تعد المجموعة إحدى أهم سلسلة الفنادق التي لا تذخر جهداً في خدمة المجتمع بكافة قطاعاته، وستشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة باتجاه تطوير الخدمات المقدمة لعضوات المجلس.