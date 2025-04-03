الإمارات تستحوذ على 33% من السعة المقعدية لرحلات الطيران بالمنطقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت الإمارات أعلى سعة مقعدية مجدولة لرحلات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط في أبريل الجاري بواقع 7.48 مليون مقعد، مقارنة مع 7 ملايين مقعد في أبريل من العام الماضي بنمو 6 %، لتستحوذ الدولة على 32.5 % من إجمالي السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط التي بلغت 23.03 مليون مقعد في أبريل، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت بيانات المؤسسة لشهر أبريل الجاري، إلى استمرار مطار زايد الدولي بتصدر مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية لشهر أبريل الجاري ليسجل نمواً بنسبة 13.4 %.

وسجل مطار زايد الدولي 1.52 مليون مقعد في شهر أبريل الجاري، مقارنة مع 1.34 مليون مقعد في أبريل من العام الماضي.

فيما تصدر مطار دبي الدولي إجمالي السعة المقعدية في أبريل، بواقع 5 ملايين مقعد، مقارنة مع 4.89 مليون مقعد في أبريل من العام الماضي بنمو 2.9%، يليه مطار الدوحة الدولي 2.65 مليون مقعد بنمو 0.9% مقارنة مع أبريل من العام الماضي، ثم الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بواقع 2.6 مليون مقعد بنمو 2.4%، يليه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 2 مليون مقعد بنمو 12.7%، ثم يأتي مطار زايد الدولي بالمرتبة الخامسة بواقع 1.52 مليون مقعد بنمو 13.4%.

وتفصيلاً حول بيانات دول المنطقة، تصدرت الإمارات السعة المقعدية في المنطقة بواقع 7.48 مليون مقعد بنمو 6%، ثم المملكة العربية السعودية بواقع 7 ملايين مقعد بنمو 7% مقارنة مع 6.5 مليون مقعد في أبريل من العام الماضي، تليها قطر بواقع 2.65 مليون مقعد بنمو 0.9%، ثم إيران بواقع 1.25 مليون مقعد بتراجع 15.1%، ثم الكويت بواقع 828.9 ألف مقعد بتراجع 5.9%، ثم عُمان بواقع 753.5 ألف مقعد بتراجع 1.3%، ثم البحرين بواقع 555.5 ألف مقعد بنمو 0.6%، يليها الأردن بواقع 525.4 ألف مقعد بنمو 9%، ثم العراق بواقع 327 ألف مقعد بتراجع 22.9%.

وتتصدر طيران الإمارات شركات الطيران بالمنطقة بالسعة المقعدية لأبريل الجاري بواقع 3.2 مليون مقعد، بنمو 3% مقارنة بأبريل من العام الماضي، في وقت سجلت «الاتحاد للطيران» نمواً بنسبة 15% في السعة المقعدية في أبريل، لتسجل 1.09 مليون مقعد، لتكون إحدى أعلى نسب النمو في أبريل الجاري.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10%، لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ134 مليون مسافر في عام 2023، وحقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن مقارنة بـ3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزّز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي.