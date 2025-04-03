«ملتيبلاي» و«العربية للإعلانات الخارجية» تؤسسان مشروعاً مشتركاً



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «العربية للإعلانات الخارجية» السعودية، مذكرة تفاهم، مع قطاع الإعلام والإعلان التابع لمجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك للاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً وتعزيز الحضور العالمي ودعم خطط التوسع في الأسواق الدولية.

ويركّز التعاون بين الشركتين على استكشاف أفضل فرص الاستحواذ المشترك والاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية، مع التأكيد على التوسع في الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت المذكرة بنداً أساسياً يهدف إلى بحث آفاق الاستثمار المشترك في مجالي التقنية الإعلانية والذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات الخارجية.

ويعد هذا العنصر محورياً في التحولات المستقبلية التي يشهدها القطاع، إذ يتم التركيز على تطوير منصات إعلانية مبتكرة تعتمد على تقنيات متقدمة مثل منصات عرض الإعلانات الرقمية (SSP)، مما يسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى الفئات الإعلانية المستهدفة، وتحقيق استدامة أكبر للقطاع، إلى جانب التكامل مع منظومة الإعلانات المستقبلية.

وقال محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية: يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ملتيبلاي التزامنا الثابت بتوسيع نطاق أعمالنا عالمياً، بما يواكب توسعنا في منطقة الشرق الأوسط باعتبارنا المنصة الإعلانية الأكبر في المنطقة، كما يعزّز هذا التعاون استراتيجيتنا في استكشاف فرص النمو في الأسواق الدولية.

وأضاف: هذه الشراكة الاستراتيجية ستدعم ريادتنا كواحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً، ويتيح لنا تقديم حلول إعلانية مبتكرة تتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: تُشكل هذه الشراكة مع «العربية للإعلانات الخارجية» جزءاً أساسياً من استراتيجية التوسع العالمي لمجموعة ملتيبلاي، فمن خلال تضافر جهود قطبين مهمين في قطاع الإعلام والإعلان، نؤسس قاعدة قوية لتقديم حلول جديدة في مجال الإعلانات الخارجية وتكنولوجيا الإعلانات.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للتوسع العالمي الطموح الذي تتطلع إليه كل من مجموعة ملتيبلاي والعربية للإعلانات الخارجية، عبر إنشاء مشروع مشترك يستهدف فرص النمو العالمية في مجال الإعلانات الخارجية والتقنيات الإعلانية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشكّل هذا التعاون خطوة مهمة لتحفيز اهتمام المستثمرين بفرص تحقق عوائد مجزية، وجذب الشركاء التقنيين الذين يسعون إلى التوسع، كما تعزّز مكانة الشركتين كقطبين بارزين قادرين على مواكبة مستقبل قطاع الإعلانات الذي يشهد تحولات كبيرة.