الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تفرض رسوماً انتقامية على الواردات الأميركية

حاويات في أحد الموانئ الكورية الجنوبية (الاتحاد)
4 ابريل 2025 16:48

بكين (د ب أ)
أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم، أنه سيتم فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأميركية اعتباراً من 10 أبريل الجاري. وتأتي هذه الخطوة رداً على فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، كجزء من مجموعة واسعة من التعرفات الجمركية على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم. 
بإعلان هذه الخطوة، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين إلى 54%، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقاً رسوماً بنسبة 20%. 
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة التجارة في بكين قولها في إشعار إنها ستفرض المزيد من ضوابط التصدير على المعادن النادرة، وهي مواد يتم استخدامها في المنتجات عالية التقنية مثل رقائق الكمبيوتر وبطاريات السيارات الكهربائية. 
وأعلنت الحكومة الصينية أيضاً أنها ستضيف 27 شركة أميركية إلى قوائم الشركات الخاضعة لعقوبات تجارية أو ضوابط تصدير. كما أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن مسألة الرسوم الجمركية. 

 

 

أخبار ذات صلة
الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة
الصين
آخر الأخبار
البابا فرنسيس يغادر مستشفى جيميلي في روما (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفاتيكان: صحة البابا تتحسن
اليوم 19:15
آندري سيبها وزير الخارجية الأوكراني
الأخبار العالمية
فريق أوكراني يناقش في أميركا اتفاق المعادن النادرة
اليوم 18:48
علماء يشرّحون جثة ماموث عمره 130 ألف عام
الترفيه
تشريح جثة حيوان عمره 130 ألف سنة
اليوم 18:38
«كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يقود تذاكر «نهائي الكأس» إلى أسعار قياسية!
الرياضة
«كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يقود تذاكر «نهائي الكأس» إلى أسعار قياسية!
اليوم 18:32
ريال مدريد يتفوق على باريس بـ «ريمونتادا»!
الرياضة
ريال مدريد يتفوق على باريس بـ «ريمونتادا»!
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©