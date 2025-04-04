ترامب: رد بكين الجمركي يعكس «ذعراً»

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن رد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها يعكس «ذعراً» تعيشه بكين، فيما واصل التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية.

وكتب على منصته «تروث سوشال» قبل التوجه إلى ناديه للغولف، «أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!».

وكانت الإدارة الأميركية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعرفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وفرضت الصين الجمعة تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 أبريل، تضاف «إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق».

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيوداً على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.