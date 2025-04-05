السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جاكوار لاند روفر البريطانية ستوقف شحناتها لأميركا

جاكوار لاند روفر البريطانية ستوقف شحناتها لأميركا
5 ابريل 2025 15:59

ذكرت صحيفة تايمز أن شركة جاكوار لاند روفر ستوقف شحنات سياراتها المصنوعة في بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمدة شهر، في محاولة منها لتقليل تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة.
ولم ترد شركة جاكوار لاند روفر، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية، على طلب للتعليق اليوم السبت.
ومن شأن توقف الشحنات أن يزيد من المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات البريطانية، التي توظف 200 ألف شخص بشكلٍ مباشر.
وأظهرت بيانات جمعية مصنعي وبائعي السيارات أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستورد للسيارات بريطانية الصنع بعد الاتحاد الأوروبي، بحصة تقارب 20 بالمئة.
وتبيع جاكوار لاند روفر، إحدى أكبر الشركات المصنعة في بريطانيا من حيث الحجم، 400 ألف سيارة من طرازي رينج روفر سبورت وديفندر وغيرهما سنويا.
وتشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة ما يقرب من ربع هذه المبيعات.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة حيز التنفيذ في الثالث من أبريل .
وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب عن رسوم جمركية على سلع أخرى من دول حول العالم مما أحدث اضطرابا في التجارة العالمية.
وذكرت بريطانيا أنها تركز على محاولة إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.
وأشارت صحيفة تايمز إلى تكهنات بأن لدى جاكوار لاند روفر مخزونا من السيارات يكفي لشهرين في الولايات المتحدة، والتي لن تخضع للرسوم الجمركية الجديدة.

المصدر: رويترز
لاند روفر
شركة جاكوار
آخر الأخبار
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
الرياضة
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
اليوم 18:28
الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي مورغان أورتاغوس
الأخبار العالمية
موفدة أميركية تعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان
اليوم 18:27
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
الرياضة
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
اليوم 18:19
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
الرياضة
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
اليوم 17:55
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©