"صندوق أوبك" يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تمويل إنمائي جديد يتجاوز 600 مليون دولار لدعم البنية التحتية المستدامة، وتنمية القطاع الخاص، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول الشريكة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وذكر بيان صادر عن مقر "صندوق أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، أن الموافقة تمت على المشاريع الجديدة في الاجتماع الـ 191 لمجلس إدارة الصندوق، وأن حزمة التمويلات الجديدة تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمرن بما يتماشى مع أولويات الصندوق الإستراتيجية.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق، إن طبيعة المشاريع التنموية التي يدعمها مع الدول الشريكة، تواصل التركيز على دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول والمناطق والقطاعات المختلفة، وإن الصندوق يدعم حلولاً عملية تتوافق مع أولويات الشركاء وتُحقق نتائج ملموسة.

وأفاد بيان الصندوق بأن حزمة المشاريع الجديدة المعتمدة تتضمن منح قروض إلى كل من كوستاريكا، ونيبال، ورواندا، والسنغال، وتنزانيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو، ونيكاراجوا، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم جهود التنمية في الدول الشريكة.