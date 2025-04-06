%20 نمو متوقع للطلب السياحي على أبوظبي خلال 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع خبراء وعاملون في القطاع السياحي، نمو الطلب السياحي العالمي على إمارة أبوظبي بمتوسط %20 خلال العام 2025، مع ارتفاع أعداد السياح القادمين من الأسواق السياحية في روسيا والصين، إلى جانب الأسواق التقليدية مثل أوروبا والهند.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب السياحي منذ بداية العام الجاري من الأسواق الروسية والصينية ورابطة الدول المستقلة، مدعوماً بتعزيز شبكة رحلات الطيران، إضافة إلى الجهود الترويجية المحلية التي تستهدف استقطاب الأسواق السياحية الجديدة.

وتستمر أبوظبي في تحقيق النمو في أعداد الزوار تماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية لعام 2030، وأشارت توقعات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، إلى أن عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في أبوظبي سجل 6.2 مليون نزيل خلال العام 2024، بنمو 10% مقارنة بعدد نزلاء بلغ 5.6 مليون نزيل خلال عام 2023.

وقال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق حياة: «نتوقع زيادة الطلب ونمو معدلات الإشغال في جميع فنادقنا في الإمارة العام الجاري، حيث تعد أبوظبي وجهة رئيسية لمجموعة واسعة من المعالم السياحية والفعاليات والحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية».

وأكد «خلال العام 2025 سنستمر في التركيز في فنادقنا على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وروسيا، مع توقعات إيجابية للنمو من الصين أيضاً، نظراً لتعزيز السياحة الصادرة من المنطقة».

وأرجع المليجي نمو الطلب على السياحة في أبوظبي إلى عوامل عدة على رأسها الحملات السياحية الترويجية الاستراتيجية التي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانتها بشكل كبير على الساحة العالمية.

وأضاف أن المرافق الاستثنائية للفعاليات والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، إلى جانب جاذبيتها للسياحة العائلية تجعلها خياراً مثالياً لشريحة كبيرة من السياح.

وقال المليجي «تشهد أبوظبي أحداثاً وفعاليات عالمية، إلى جانب المعالم السياحية العالمية التي تواصل جذب الزوار من جميع أنحاء العالم».

وأكد «نتوقع استمرار نمو الطلب وتسجيل إشغال قوي للعام الجاري».

وأشار راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، إلى عودة قوية للأسواق الصينية والروسية لأبوظبي بناء على المؤشرات الحالية.

وأضاف أن الأسواق الروسية ورابطة الدول المستقلة بدأت في زيادة الطلب السياحي على أبوظبي منذ العام الماضي، في وقت بدأ السوق السياحي الصيني في النمو بشكل ملحوظ بدءاً من العام الجاري.

وأرجع علي باز ذلك إلى إطلاق شركات الطيران لوجهات جديدة في تلك الدول وزيادة رحلاتها، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب من هذه الأسواق، إضافة إلى الجهود الترويجية الكبيرة التي قامت بها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لاستقطاب هذه الأسواق على مدار العام.

ولفت إلى أن السياح الروس يفضلون الشواطئ والمنتجعات الشاطئية، إضافة إلى الرحلات الصحراوية والبحرية والمدن الترفيهية في جزيرة ياس، في حين يفضل السياح الصينيون زيارة المتاحف والمواقع الثقافية، إضافة إلى المدن الترفيهية، حيث إن، أبوظبي وجهة متكاملة تلبي جميع خيارات السياح.

وأكد أن البيانات الفصلية الأولى تشير إلى ارتفاع الطلب السياحي على أبوظبي بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام 2024.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «نشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال السياحي منذ بداية العام الجاري مع زيادة في الطلب من الأسواق الصينية والروسية بنسبة تزيد على 20%».

وأضاف أن إقبال السياح الروس والصينيين على أبوظبي جاء بهدف الأعمال والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، متوقعاً نمو الطلب السياحي لأبوظبي العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

الناقلات الوطنية

حول مساهمة الناقلات الوطنية في تعزيز الطلب السياحي لأبوظبي، كشفت الاتحاد للطيران في نوفمبر الماضي عن خطة لإطلاق 10 وجهات جديدة تتم إضافتها لشبكة الناقلة خلال العام الجاري، معظمها وجهات آسيوية مثل شيانغ ماي في تايلاند، وهانوي عاصمة فيتنام، وهونج كونج، وكرابي في تايلاند، وميدان في إندونيسيا، وبنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتايبي في تايوان.

وأعلنت «العربية أبوظبي» في وقت سابق، إطلاق رحلات جديدة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا ابتداءً من 27 ديسمبر 2024. وستربط الرحلات المباشرة مطاري زايد الدولي وكولتسوفو الدولي بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتكون ثاني مدينة في روسيا تخدمها «العربية أبوظبي» بعد موسكو.

وتقدم «ويز إير أبوظبي» مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات في رابطة الدول المستقلة، مثل ألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان)، وباكو (أذربيجان)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان).