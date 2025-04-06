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اقتصاد

«إل لاما 4» أحدث مبتكرات «ميتا» لتعديل المحتوى

«إل لاما 4» أحدث مبتكرات «ميتا» لتعديل المحتوى
7 ابريل 2025 01:20

كشفت شركة «ميتا بلاتفورمز» عن نسختيها الأحدث من نموذجها اللغوي الضخم «إل.إل.إم». وقالت الشركة إنها طرحت النسختين تحت اسمي «إل لاما 4 سكاوت» و«إل لاما 4 مافريك».
وأضافت أن «إل لاما» نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط. وتتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على معالجة ودمج أنواع مختلفة من البيانات، ومنها النصوص واللقطات المصورة والصور والصوت، وتحويل المحتوى عبر هذه الوسائط.
وقالت «ميتا» في بيان إن «إل لاما 4 سكاوت» و«إل لاما 4 مافريك» هما «أكثر نسخها تطوراً حتى الآن... والأفضل في فئتهما من حيث تعدد الوسائط».
وأضافت أن «لاما 4 مافريك» و«لاما 4 سكاوت» سيكونان برنامجين مفتوحي المصدر.
ومنذ نجاح برنامج «تشات جي.بي.تي» من شركة «أوبن إيه.آي»، تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي غيّر المشهد التكنولوجي وأعطى دفعة للاستثمار في التعلم الآلي.

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