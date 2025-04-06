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اطلب فقط.. ووكيلك الذكي يتسوق احتياجاتك

اطلب فقط.. ووكيلك الذكي يتسوق احتياجاتك
7 ابريل 2025 01:20

أطلقت إمبراطورية التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» خاصية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى «تسوق لي» للاستخدام التجريبي لمجموعة محدودة من المستخدمين. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه إذا لم تكن منصة «أمازون» تبيع السلعة التي يبحث عنها المستخدم، ستعرض خاصية «تسوق لي» للمستخدم المنصات والمواقع الأخرى التي تعرض السلعة المطلوبة. وبعد ذلك يمكن للمستخدم اختيارها وطلب شرائها دون الحاجة إلى الخروج من تطبيق «أمازون شوبنج» والدخول إلى المنصة الأخرى الموجودة فيها السلعة. وعرضت شركات مثل «أوبن أيه.آي» و«جوجل بيربليكستي»، وكلاء مماثلين يمكنهم زيارة مواقع التسوق ومساعدة المستخدمين على إتمام عمليات الشراء. وأشارت «أمازون» إلى أن وكيل التسوق بالذكاء الاصطناعي سيزور مواقع «الويب» الخارجية، واختيار المنتج الذي طلبه المستخدم، وملء اسم المستخدم وعنوان الشحن وتفاصيل الدفع من أجل شرائه، دون أي تدخل من المستخدم سوى الموافقة على إتمام الصفقة.

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المصدر: د ب أ
التجارة الإلكترونية
الذكاء الاصطناعي
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