الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مساعد AI لتحسين سير العمل بالمصانع من مايكروسوفت

مساعد AI لتحسين سير العمل بالمصانع من مايكروسوفت
7 ابريل 2025 01:20

عرضت إمبراطورية التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية مايكروسوفت مساعداً رقمياً يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمماً لتحسين سير العمل في المصانع وغيرها من المنشآت الصناعية. وكشفت مايكروسوفت عما يسمى بـ «وكيل عمليات المصنع» في معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، حيث يتيح للعمال تحليل بيانات الآلات باستخدام اللغة الطبيعية ومن دون معرفة البرمجة. في الوقت نفسه يمكن للمشرفين في المصانع استخدام المساعد الجديد لتحسين عمليات الإنتاج، وتحديد مصادر الأخطاء وحل المشكلات بكفاءة أكبر من ذي قبل، بحسب مايكروسوفت. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات التصنيع لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، مع تعزيز سلامة الآلات وصيانتها. من ناحيتها، قالت أجنيس هيفتبرجر، المدير الإداري بمايكروسوفت ألمانيا، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت مرحلة الاختبار، وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في الصناعة. وأضافت: «نحتاج إلى جعل كنوز بياناتنا قابلة للاستخدام من جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي».

أخبار ذات صلة
15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
كيف تحتفظ أميركا بتصدرها سباق الـ «AI»؟
المصدر: د ب أ
مايكروسوفت
التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
ألمانيا
البرمجة
آخر الأخبار
علي النعيمي في صورة جماعية لممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة «غرولاك» في طشقند (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
7 ابريل 2025
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
الأخبار العالمية
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
7 ابريل 2025
تصاعد النيران جراء قصف استهدف موقعاً في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات عبر الحدود
7 ابريل 2025
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
7 ابريل 2025
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©