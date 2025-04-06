مساعد AI لتحسين سير العمل بالمصانع من مايكروسوفت

عرضت إمبراطورية التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية مايكروسوفت مساعداً رقمياً يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمماً لتحسين سير العمل في المصانع وغيرها من المنشآت الصناعية. وكشفت مايكروسوفت عما يسمى بـ «وكيل عمليات المصنع» في معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، حيث يتيح للعمال تحليل بيانات الآلات باستخدام اللغة الطبيعية ومن دون معرفة البرمجة. في الوقت نفسه يمكن للمشرفين في المصانع استخدام المساعد الجديد لتحسين عمليات الإنتاج، وتحديد مصادر الأخطاء وحل المشكلات بكفاءة أكبر من ذي قبل، بحسب مايكروسوفت. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات التصنيع لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، مع تعزيز سلامة الآلات وصيانتها. من ناحيتها، قالت أجنيس هيفتبرجر، المدير الإداري بمايكروسوفت ألمانيا، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت مرحلة الاختبار، وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في الصناعة. وأضافت: «نحتاج إلى جعل كنوز بياناتنا قابلة للاستخدام من جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي».