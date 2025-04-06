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اقتصاد

رفاهية أكثر في «ياس» بالذكاء الاصطناعي

رفاهية أكثر في «ياس» بالذكاء الاصطناعي
7 ابريل 2025 01:20

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تقنيات رقمية مثل تشات جي بي تي، وبصمة الوجه، صارت في قلب تجارب الدخول للمدن الترفيهية بجزيرة ياس، فالتذاكر الورقية وطرق التواصل التقليدية لم تعد أدوات رئيسية وضرورية الآن.
أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً في عمليات حجز التذاكر والدخول للمدن الترفيهية والتواصل للإجابة عن الاستفسارات أو للتخطيط للرحلات المقبلة.
توفر «ميرال» تقنية «facepass» للدخول لمدنها الترفيهية الأربع «عالم فيراري أبوظبي» وعالم وارنر براذرز أبوظبي،  ياس ووتروورلد، سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، حيث يستطيع الزوار أو الضيوف ربط وجوههم عبر تطبيق جزيرة ياس لدخول الوجهات الترفيهية بانسيابية، وسداد الفواتير في عدد من المتاجر والمطاعم المختارة، من غير أي تلامس أو تدخل بشري.
وبدأت ميرال في اعتماد تقنية التعرف على الوجه (FacePass) في ياس عام 2021، لتعزيز تجربة الضيوف في المدن والمرافق الترفيهية، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة. ويأتي اعتماد تلك التقنية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للشركة.
ومن ناحية طرق التواصل للاستفسارات والتخطيط للرحلات، تتيح ميرال فرصة توفير الإجابة الفورية على استفسارات الزوار والتخطيط لزياراتهم المقبلة، من خلال خدمة العملاء التفاعلية التي ترتكز على تقنية تشات جي بي تي من خلال خدمة Azure OpenAI لشركة Microsoft لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصَّة بالمحادثات الحواريّة مع العملاء. ومن خلال هذه التقنية تم خدمة نحو 90 ألف ضيف منذ إطلاقها عام 2023، وبلغت نسبة رضاهم 98% ما يؤكد فاعلية استخدام هذه التقنيات الذكية في تلبية احتياجات المستخدمين بسهولة.
وجاء ذلك في إطار تعاون ميرال مع مايكروسوفت، حيث صارت تعتمد على مختلف خدمات السحابة والبيانات التي تقدمها الشركة لتعزيز عملياتها ومنصتها الخاصة بتجارب الضيوف. ويتم استخدام ChatGPT لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصة بالمحادثات الحوارية لخدمات العملاء في مختلف القطاعات بالإمارات.

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