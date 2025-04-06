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اقتصاد

كيف تحتفظ أميركا بتصدرها سباق الـ «AI»؟

كيف تحتفظ أميركا بتصدرها سباق الـ «AI»؟
7 ابريل 2025 01:20

1 ينصح الخبراء بضرورة أن تقوم الإدارة الأميركية، وقادة الشركات، والمتبرعون بضخ استثمارات عامة وخاصة غير مسبوقة في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات الصناعية التي لا تتطلب شهادات جامعية، وفي البحث والتطوير عالي المخاطر/عالي العائد.
2 الاعتراف بأن التكنولوجيا غير كافية لضمان هيمنة الولايات المتحدة.
3 يقول ديوي مورديك المدير التنفيذي لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون الأميركية ووليام هاناس المحلل الرئيسي في المركز: إن  إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى آلية فعالة لجمع وتحليل البيانات العلمية الأجنبية لتحديد أساس تطورها. 
يساعد الاطلاع على البنية التحتية التكنولوجية للمنافسين، في توجيه قرارات الاستثمار وتعزيز أمن البحث العلمي من خلال كشف الثغرات التي يسعى المنافسون إلى سدها بالتعاملات غير المشروعة للحصول على التكنولوجيا الأميركية أو الغربية المحظور تصديرها. 
 4 لن تنجح الولايات المتحدة في التصدي للمنافسين بمجرد العمل على وقف صعودهم، فهذا أمر غير محتمل وغير ضروري. 
5 ستنجح إدارة الرئيس ترامب في تحقيق الهدف من خلال إعادة بناء الطاقة الإنتاجية الأميركية لخلق فرص لكل الأميركيين. ويتطلب هذا النهج الصبر والاستثمار المستدام، لكن البديل الذي يعتمد على تعليق الآمال على المعرفة المجردة، والرد على تحركات الآخرين، في حين تتدهور المجتمعات الأميركية، أسوأ بكثير.

 

 

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