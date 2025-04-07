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اقتصاد

مؤشرات الأسهم الآسيوية تهوي في جلسة التعاملات الصباحية

لوحة إلكترونية على طول شارع في طوكيو
7 ابريل 2025 08:33

سجلت الأسهم الآسيوية خسائر فادحة في التعاملات المبكرة وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأميركية بشكل حاد حيث أبدى المستثمرون مخاوفهم من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وضعف الطلب، وانخفاض الثقة، وربما ركود عالمي.

وهوت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين. وهبط مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر2188 نقطة ، أو 48ر6%، ليصل إلى 84ر31591 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش). كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر162 نقطة، أو 54ر6 %، ليصل إلى 64ر2319 نقطة

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انخفض مؤشر نيكي 225 ، وهو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين بنسبة تصل إلى نحو 8% بعد الانهيار الذي شهدته بورصة وول ستريت يوم الجمعة الماضي في أعقاب إعلان الرئيس الأميركى دونالد ترامب عن رسوم جمركية هائلة تستهدف العشرات من الدول بنسب متفاوتة.

ما انخفض مؤشر الأسهم في تايوان بنسبة 9.8% مع افتتاح التداول، وانخفضت أسهم هونغ كونغ بأكثر من 9% مع بداية الجلسة، وتراجعت الأسهم في سنغافورة بأكثر من 7%.

المصدر: وكالات
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