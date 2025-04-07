تراجع حاد في الأسهم العالمية بعد الانهيار الكبير في وول ستريت



بانكوك (أ ب)

سجلت الأسهم تراجعاً حاداً في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، بعد أن أدت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية والرد من جانب بكين إلى حدوث عمليات بيع ضخمة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية تبعاً للأسواق الآسيوية، حيث سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنسبة 6.5% ليصل إلى 19311.29 نقطة، وفي باريس، سجّل مؤشر كاك 40 تراجعاً بنسبة 5.9% ليصل إلى 6844.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5% ليصل إلى 7652.73 نقطة.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأميركية، ظهرت مؤشرات على إمكانية حدوث مزيد من التراجع في المستقبل. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجع بنسبة 3.4%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.1%، وسجل مؤشر ناسداك انخفاضاً بنسبة 5.3%.

وسجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو انخفاضاً بنحو 8% بعد افتتاح السوق بوقت قصير، وتم تعليق تداول العقود الآجلة للمؤشر القياسي لفترة وجيزة. وأغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 7.8% ليصل إلى 31136.58 نقطة.

ومن بين أكبر الخاسرين، كانت مجموعة ميزوهو المالية، التي انخفضت أسهمها بنسبة 10.6%. وسجلت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية تراجعاً بنسبة 10.2%، في ظل قلق المستثمرين بشأن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.

وقال رينتارو نيشيمورا، وهو خبير في مجموعة آشيا جروب إن «التصور بأن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين في المستقبل بشأن كيفية تأثير هذه الرسوم الجمركية، هو ما يدفع حقاً هذا الانهيار الحاد في أسعار الأسهم». وعادة لا تتبع الأسواق الصينية الاتجاهات العالمية، لكنها شهدت أيضاً تراجعاً، فقد سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج انخفاضاً بنسبة 13.2% ليصل إلى 19828.30 نقطة بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 7.3% ليصل إلى 3096.58 نقطة.

وفي تايوان، تراجع مؤشر تايكس بنسبة 9.7%. وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية انخفاضاً بنسبة 5.6% ليصل إلى 2328.20 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس في أستراليا بنسبة 4.2% ليصل إلى 7343.30 نقطة، متعافياً من خسارة تجاوزت 6%.