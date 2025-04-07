«أبوظبي التجاري» يطلق شركة «ميداف»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق شركة «ميداف»، في خطوة استراتيجية لتقديم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، وخفض تكاليفها، والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة.وتعتمد «ميداف»، التي تم تأسيسها كشركة مستقلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، على تقديم حلول متطورة في إدارة العمليات التشغيلية كالأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عمليات التحصيل، وتقييم المخاطر، والامتثال التنظيمي، والمعايير الأمنية المدعومة بتقنية البلوك تشين لتسهيل كشف عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى تعزيز أمن المعاملات وتقديم التحليلات التنبؤية لرفع كفاءة الخدمات. كما ستقدم ميداف حلولاً رقمية كإدارة برامج الولاء المصمّمة لتعزيز مشاركة العملاء مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المالية بشكل عام.

وفي هذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يشكل تأسيس 'ميداف' علامة فارقة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وفي توسيع نطاق خدماتها بما يتخطى النماذج المصرفية التقليدية. ومن خلال تقديم حلول مبتكرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، تسعى ميداف إلى توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة التشغيلية لأعمال القطاع المالي في المنطقة وتحقيق أثر إيجابي واسع النطاق على الاقتصاد ككل».

ولتحقيق أجندتها الطموحة، سيتولى المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميداف، قيادة المسار الاستراتيجي للشركة ودفع عجلة نموها، إلى جانب دوره الحالي في منصب كبير مسؤولي مجموعة الأعمال التجارية في بنك أبوظبي التجاري.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميداف»: «يسرّني أن أتولى مسؤولية إدارة أعمال 'ميداف' في سعيها إلى إرساء معايير جديدة للعمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية. ومن خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة لبنك أبوظبي التجاري وإقامة شراكات استراتيجية، فإننا حريصون على بناء نموذج أعمال جديد يرتكز على الإبداع والابتكار، وتقديم حلول ضمن أعلى المعايير لتحقيق قيمة ملموسة للعملاء من الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل.»

شغل المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي التجاري، منصب المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، حيث اضطلع بدور رئيسي في تحفيز أعمال ومبادرات القطاع الخاص بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وعلى مدى 20 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمارات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، شغل العديد من المناصب القيادية في شركة مبادلة للاستثمار، حيث أشرف على إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية، التي ساهمت في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتنمية القطاعات التجارية والصناعية، بما في ذلك إدارة الرعاية الصحية ومن ضمنها كليفلاند كلينك أبوظبي.

وفي ظل التحولات الجذرية التي تفرضها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المالية، ستساهم «ميداف» في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، وفي تنمية المهارات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعي التكنولوجيا المالية والمصرفية، والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.