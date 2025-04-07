الاتحاد الأوروبي يعرض على أميركا اتفاقاً بشأن التجارة الحرة في السلع



بروكسل(د ب أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على الولايات المتحدة اتفاقا بشأن الرفع المتبادل لجميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية.

وقالت فون دير لاين، بعد لقاء مع ممثلين من قطاعي الصلب والمعادن، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً للتفاوض على حل رغم القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وفرضت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، رسوماً جمركية تصل إلى 25% على واردات الصلب والألومنيوم ومشتقاتهما من الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين. وفرضت الحكومة الأميركية، أمس الأول السبت، رسوما جمركية شاملة بحد أدنى 10% على الواردات من معظم شركائها التجاريين.

وسيتم تطبيق رسوم جمركية أعلى بكثير على بعض البلدان، بناء على العجز التجاري، حيث ستواجه السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 20% اعتباراً من الأربعاء المقبل.