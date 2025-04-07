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اقتصاد

تذبذب حاد للأسهم الأميركية في تعاملات صباح اليوم

تذبذب حاد للأسهم الأميركية في تعاملات صباح اليوم
7 ابريل 2025 19:45

 
نيويورك (أ ب)
سجلت الأسهم الأميركية تذبذبا حادا في تعاملات صباح اليوم حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأميركية بواقع 1700 نقطة في مستهل التعاملات قبل أن يسترد خسائره ويرتفع بأكثر من 800 نقطة في وقت لاحق، ثم تراجع بمقدار 414 نقطة خلال الساعة الأولى للتعاملات كما سجل مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأميركية تذبذبا حاداً، لينهي الساعة الأولى من التعاملات بتراجع نسبته 1.3%.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.8%، مع التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية بسبب المخاوف من الحرب التجارية التي تشعلها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده تقريباً.
وبحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 1343 نقطة أي بنسبة 3.5% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4.2%.
وأثرت تداعيات قرارات ترامب على مختلف الأسواق المالية في العالم، حيث انخفضت أسهم هونج كونج بنسبة 13.2% مسجلة أسوأ يوم لها منذ عام 1997.
وانخفض سعر برميل النفط الخام الأميركي القياسي لفترة وجيزة إلى ما دون 60 دولاراً لأول مرة منذ عام 2021، متأثراً بمخاوف من أن الاقتصاد العالمي الذي أضعفته الحواجز التجارية سيستهلك وقوداً أقل.
وانخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 78 ألف دولار للوحدة الواحدة، متراجعا عن أعلى مستوى له فوق 100 ألف دولار للوحدة الذي سجله في يناير.

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