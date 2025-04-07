النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية



(رويترز)

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات تقريباً بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتشهد الجلسة تقلبات حادة إذ انخفضت الأسعار بأكثر من 3 دولارات للبرميل خلال الليل قبل أن ترتفع بأكثر من دولار صباح اليوم الاثنين عقب تقارير وصفها البيت الأبيض بأنها «أنباء كاذبة» تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية 90 يوماً على جميع الدول باستثناء الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1.2% إلى 64.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.2% إلى 61.24 دولار.

ويتجه الخامان لتسجيل أدنى مستوى إغلاق لهما منذ أبريل 2021.

وأثرت قرارات ترامب سلباً على الأسواق العالمية بعد أن قال إن الحكومات ستضطر إلى دفع «مبالغ طائلة» لإلغاء الرسوم الجمركية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق تجاري.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش للصحفيين «عاجلاً أم آجلاً، سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين».

وتوقع جولدمان ساكس اليوم الاثنين بنسبة 45% احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وعدل توقعاته لأسعار النفط بالخفض.

كما خفض سيتي توقعاته لخام برنت، وقال جيه.بي مورجان الأسبوع الماضي إنه يتوقع بنسبة 60% احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم.

ومما زاد من الضغط على الأسعار بالهبوط، قرر تحالف أوبك+ المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في مايو بما يشكل زيادة على 135 ألف برميل يومياً كانت مخططة من قبل.