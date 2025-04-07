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«دوكاب للمعادن» تعزز كفاءة شبكات نقل الطاقة في المنطقة

«دوكاب للمعادن» تعزز كفاءة شبكات نقل الطاقة في المنطقة
8 ابريل 2025 01:12

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دوكاب للمعادن (DMB)، المُزود الرائد لحلول ومنتجات الألمنيوم والنحاس عالية الجودة، إحدى وحدات الأعمال التابعة لمجموعة «دوكاب»، عن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للطاقة (MEE)، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض قدراتها التصنيعية المتطورة التي تدعم مسيرة المشاريع الكهربائية في المنطقة. وتسهم دوكاب للمعادن في دفع عجلة التقدم من خلال حلول مستدامة ومتقدمة تعزز الكفاءة وتدعم البنية التحتية للقطاعات الحيوية.

استدامة وجاهزية
وفي إطار سعيها المستمر لدعم قطاعات رئيسية مثل المركبات الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، تعمل الشركة على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال إضافة خط إنتاج جديد للأحجام الصغيرة من الأسلاك، وزيادة عمليات التغليف والتشكيل، إلى جانب تعزيز إنتاج موصلات (ACSS) التي تسهم في تقوية شبكات الطاقة وزيادة كفاءتها. ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تطوير البنية التحتية حول العالم، وجعلها أكثر استدامة وجاهزية لمتطلبات الطاقة والاتصال المستقبلية. وتعمل دوكاب للمعادن على توسيع تواجدها العالمي، مما يضمن وصولاً أسرع وأكثر كفاءة للمواد الأساسية التي تدعم التقدم الصناعي. ومن خلال هذا النمو الاستراتيجي، تعزز الشركة حضورها العالمي وتواصل دعم القطاعات الحيوية بمنتجات موثوقة وعالية الأداء، ما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير البنية التحتية حول العالم.

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منتجات عالية الجودة
وفي هذه المناسبة، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن: «نركز في الشركة على توفير حلول تدعم المشاريع الكهربائية في المنطقة، وتسهم في تعزيز أداء وكفاءة شبكات نقل الطاقة. إن توسيع قدراتنا التصنيعية سيمكننا من تلبية الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية المستدامة من خلال منتجات عالية الجودة. كما أن زيادة إنتاج موصلات (ACSS) تعزز مكانتنا كمساهم رئيسي في شبكات الطاقة العالمية. وتُعد هذه التوسعات، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في سلاسل التوريد الإقليمية، خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا في السوق وتحقيق طموحاتنا للنمو والابتكار».

تعزيز البنية التحتية
ولا يقتصر نهج الشركة على قدراتها التصنيعية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لتقديم حلول تواكب متطلبات اليوم وتعمل على حلّ تحديات المستقبل. وتسمح هذه الاستراتيجية الاستباقية للشركة بالحفاظ على ريادتها في سوق سريع التطور، بما يتماشى مع المعايير العالمية والأهداف الإقليمية للاستدامة. وفي ظل التوجه المتسارع لدولة الإمارات نحو تعزيز البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة، تبرز حلول «دوكاب للمعادن» كعنصر أساسي في تلبية الحاجة المتزايدة إلى موارد الطاقة النظيفة والمستدامة. وتواصل الشركة تعزيز حضورها العالمي وتلبية احتياجات قطاعات متنوعة تشمل السيارات، والرعاية الصحية، والتغليف، وغيرها.

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