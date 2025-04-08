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اقتصاد

الذهب يتعافى مع زيادة الإقبال عليه

الذهب
8 ابريل 2025 08:06

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأوقية. وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس  أمس الاثنين. وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار. 

المصدر: وكالات
الذهب
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