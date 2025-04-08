«دي إكس بي لايف» توسع حضورها في الأسواق العالمية



دبي (الاتحاد) أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نجاحها في تقديم خدماتها إلى 466 فعاليّة متنوّعة خلال العام 2024، بما في ذلك 75 معرضاً ومؤتمراً، كما صممّت وشيّدت 226 جناح عرض داخل الدولة وخارجها بمساحة تزيد على 500 ألف قدم مربعة، وأوضحت في بيان صحفي أنه منذ إطلاق خطّتها الاستراتيجية التوسّعيّة خارج الدولة العام الماضي، قامت بتصميم وتشيّد 40 جناح عرض في 13 مدينة عالميّة في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية والصين وكوريا والهند والسعودية ومصر والمغرب، بالإضافة إلى تنظيمها وإدارتها عدداً من المؤتمرات الدوليّة والمعارض العالميّة والمهرجانات، منها معرض عالم القهوة، ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام)، ومهرجان دبي للمستقبل، ومهرجان دبي للقهوة، وعالم مدهش، وليالي حتا الثقافيّة، وغيرها. خطّة توسّعية وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ «دي إكس بي لايف»: «لدينا خطّة استراتيجيّة طموحة للتوسّع في المنطقة وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وسيشهد العام الحالي توسيع أعمالنا ومدها إلى البحرين وتنظّيم فعاليات جديدة». وحققت «دي إكس بي لايف» نجاحات عديدة خارج الدولة، ومن أبرزها الدورة الثانية لمعرض جيتكس أفريقيا في المغرب، الذي تضاعفت مساحته، وقد عمل فريق الشركة لأكثر من 200 ألف ساعة عمل لإنجاز هذا الحدث الضخم الذي جعل مدينة مراكش وجهة للزيارة طوال أيام المعرض، كما كان للشركة حضور لافت في عدد من المعارض التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عبر تصميمها وتشييدها لعدد من أبرز أجنحة العرض في مؤتمر ليب، ومعرضي سعودي فوود، وسعودي فوود للتصنيع، اللذين أقيما في الرياض، وكذلك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) الذي أقيم في مدينة الدمام. نُمّو استثنائي شهد شهر يناير 2024 تنظيم معرض عالم القهوة دبي، الذي نما بنسبة 50% في المساحة، وشارك به أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة، وزاره أكثر من 13 ألف زائر تجاري بزيادة 20% عن عام 2023، كما شهد شهر يونيو تنظيم مهرجان دبي للمستقبل، الذي استضافته دبي لأول مرّة بالشراكة مع «تريند هنتر»، المنصّة العالمية لاستكشاف التوجّهات الجديدة وتسريع الابتكار، وكان المهرجان فرصةً مهمّة للالتقاء بقادة القطاع والمبتكرين وهواة التكنولوجيا في العالم. فعاليات ترفيهية وفي مجال الفعاليات الترفيهيّة والمجتمعيّة نظمت «دي إكس بي لايف» عدداً من المهرجانات التي تعني بالأسرة والمجتمع، وتسلّط الضوء على التراث الثقافي للإمارات، وتخلق وجهات ترفيهيّة جديدة، ويُمثّل عالم مدهش أحد أبرز هذه الفعاليات السنوية التي تشيّدها، وتديرها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وقد احتفل المهرجان بمرور 25 عاماً على انطلاقته، مقدّماً أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب على مساحة 22 ألف متر مربّع. فعاليات ثقافية وفنية حققت الدورة الثالثة لليالي حتا الثقافية نجاحاً كبيراً، وشهدت الدورة الأخيرة زيادة 25% في عدد الزوار، كما نظّمت «دي إكس بي لايف» بالشراكة مع بلدية دبي فعاليات اليوم الوطني في مواقع شهيرة، بما في ذلك برواز دبي، ودبي سفاري بارك، حيث جرى تقديم استعراضات مبهرة وعروض حيّة عن رحلة الإمارات وتطلعاتها، واجتذبت العروض آلاف الزوار. فعاليات رياضية وفي مجال الفعاليات الرياضية شهدت الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس إقامة بطولة ستريت آند بارك لمحترفي التزلّج على الألواح في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً. مؤتمرات وفي مجال المؤتمرات نظّمت «دي إكس بي لايف» عدداً من المؤتمرات، من أبرزها الكونجرس الدولي التاسع للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2024) بمشاركة أكثر من 4 آلاف خبير ومتخصص، وتضمّن المؤتمر نحو 275 محاضرة. توطين واصلت «دي إكس بي لايف»، تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة الفعاليات عبر إلحاق الشباب المواطنين بجميع الأعمال المرتبطة بتنظيم الفعاليات، وقد حصل فريقها الخبير الذي يزيد عدده على 400 موظف على أكثر من 10 آلاف ساعة تدريب، لتنمية مهاراته وقدراته على إقامة جميع أنواع الفعاليات.