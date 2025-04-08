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اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد انخفاض على مدى 4 أيام

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد انخفاض على مدى 4 أيام
8 ابريل 2025 13:59

 

لندن (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 14 شهراً اليوم الثلاثاء بعد عمليات بيع مكثفة على مدى أربع جلسات متتالية رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال حساسة للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 12.1% في الجلسات الأربع الماضية فقط في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية.
وانخفض المؤشر 17.9% عند الإغلاق أمس الاثنين عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الثالث من مارس.
كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1%.
وتكالب المستثمرون على أسهم الدفاع التي سجلت أفضل أداء هذا العام، ورفعت المؤشر 3.3%. وزادت أيضاً أسهم البنوك واحداً بالمئة بعد تراجعها بسبب المخاوف من تباطؤ النمو.
وارتفع سهم «إيه. إس. إم. إل» الهولندية لتصنيع معدات الرقائق 3.9%، وربح سهم سيمنس الألمانية الهندسية 3.6%، وكانا من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس.
وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس «من المرجح أن يكون هذا انتعاشاً مؤقتاً في الوقت الحالي وليس تعافياً تاماً لأن الأسباب الأساسية لعمليات البيع لم تتغير فعلياً حتى الآن».
ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائمة أم أنها مجرد تكتيك ضغط للحصول على تنازلات من دول أخرى.
ولم يطرأ تغيير يذكر على «وول ستريت» عند الإغلاق أمس الاثنين بعد جلسة متقلبة عقب تقرير خاطئ أفاد بتوقف مؤقت للرسوم الجمركية الأميركية، مما تسبب في ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.6% لفترة وجيزة، وأكد حساسية المستثمرين للأخبار المتعلقة بالتجارة.
وانخفض سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 0.9% بعد أن قالت إنها ستشتري وحدة للسيارات تابعة لشركة مارفل تكنولوجيز بنحو 2.5 مليار دولار نقداً.

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