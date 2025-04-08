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بورصات الخليج تنتعش مقتفية أثر مكاسب الأسهم الآسيوية

بورصات الخليج تنتعش مقتفية أثر مكاسب الأسهم الآسيوية
8 ابريل 2025 14:00

 
لندن (رويترز)
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مقتفية أثر مكاسب الأسهم الآسيوية، لتتعافى من موجة بيع عالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات.
وصعد المؤشر الرئيسي السعودي 2% متجها إلى مواصلة المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة، بدعم من سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 2.3% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، الذي زاد 2.1%.
ومن بين الرابحين الآخرين، ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.2%.
وكان المؤشر السعودي قد هوى يوم الأحد 6.8% مسجلا أكبر هبوط يومي منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وفي الوقت نفسه أظهر مسح تسارعا في نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في مارس مع زيادة الطلبيات الجديدة بدعم من انخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو من أعلى مستوى منذ قرابة 14 عاما والذي سجله في يناير.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9% مع صعود سهم إعمار العقارية 1.7% وسهم بنك دبي الإسلامي 2.4%. وفي أبوظبي صعد المؤشر 1.3%.
وارتفعت أسعار النفط، وهي من العوامل المحفزة لأسواق المال في منطقة الخليج، بنحو 1%، منتعشة من أدنى مستوى منذ ما يقرب من أربع سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى انخفاض الطلب وإلى ركود عالمي، ومع ذلك حذر محللون من أن المخاطر الهبوطية لا تزال قائمة.
وصعد المؤشر في قطر 1.9% مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 2.8%.

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