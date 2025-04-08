مشاركون في قمة AIM للاستثمار: الرسوم الجمركية تمثل ضغطاً إضافياً على الأسواق العالمية



أبوظبي (الاتحاد) أكد مشاركون في جلسة «قادة الصناعة» التي أقيمت ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار، التي تُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تشكل ضغطاً إضافياً على الأسواق العالمية التي لم تتعافَ بعد من الأزمات السابقة، لافتين إلى أن التراكمات الاقتصادية تشير إلى أزمة اقتصادية محتملة، قد تكون أكثر حدة من أزمة 2008، في ظل أن الأسواق في ذلك الوقت كانت في حالة أفضل. وتُعد القمة منصة عالمية رائدة تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار رسم مستقبل الاستثمار العالمي: الموجة الجديدة من مشهد الاستثمار المعولم نحو هيكل عالمي متوازن، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25,000 مشارك من 180 دولة، ويشمل أكثر من 350 جلسة حوارية وورشة عمل تتناول قضايا الاقتصاد الجديد، الابتكار، والاستدامة. وقال زايد بن عويضة، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «التصنيع 2030 - الاتجاهات الرئيسية التي تشكّل القطاع»، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على العديد من دول العالم قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى مستقبل الصناعة 5.0 و6.0، موضحاً أن الصناعة 5.0 تركّز على التكامل بين الإنسان والآلة لتحقيق إنتاجية أكثر استدامة، بينما تتجه الصناعة 6.0 نحو الذكاء الاصطناعي المتقدم والتحول الرقمي الشامل، وأكد أن تحقيق هذه المراحل المتقدمة من التحول الصناعي، قد يكون غير ممكن في ظل الأزمات المالية الحالية، التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، وأوضح أنه في حال حدوث أزمة اقتصادية عالمية أخرى، من المحتمل أن تشهد العديد من الشركات التي تحمل ديوناً غير محصلة حالات إفلاس.كما ناقش موضوع هجرة الشركات، حيث أشار إلى أن العديد من الشركات أصبحت تبحث عن أسواق جديدة لتقليل تكاليف التشغيل، بما في ذلك تكلفة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى هجرة العديد من الشركات من بيئات اقتصادية مرتفعة التكاليف إلى بيئات أكثر ملاءمة اقتصادياً. وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستوى العالمي، الذين تبادلوا الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتحول الرقمي في مواكبة التطورات المستقبلية وتحقيق الاستدامة. وشارك في الجلسة معالي روبين سيمونيان، نائب وزير الصناعة عالية التقنية في جمهورية أرمينيا، حيث استعرض رؤية بلاده للتحول الرقمي في القطاع الصناعي والاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز التصنيع الذكي، وأكد معاليه على أهمية التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مع التركيز على دور الابتكار في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما ناقش سُبُل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتعاون بين أرمينيا ودولة الإمارات في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة.