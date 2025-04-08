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اقتصاد

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «تي دبليو ستيل»

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «تي دبليو ستيل»
8 ابريل 2025 16:48


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيعها اتفاقية مساطحه لمدة عشرة أعوام مع شركة «تي دبليو ستيل»، المزود للهياكل الجاهزة، لتقديم حلول تصنيع حاويات مبتكرة وخدمات صيانة وإصلاح الحاويات في ميناء خليفة.

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وستوفر هذه الخدمات حلولاً مرنة ومستدامة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات خطوط الشحن ومشغلي الحاويات في ميناء خليفة، بالاعتماد على تكنولوجيا «تي دبليو ستيل» المتقدمة، ما يضمن إنشاء حلول عالية الجودة وكفاءة في استخدام الطاقة تعمل على تقليل التأثير البيئي.
وتسهم حلول وخدمات شركة «تي دبليو ستيل» في توسيع نطاق القيمة المضافة لميناء خليفة، إذ تزيد من كفاءته التشغيلية من خلال تقليص وقت تعطل الحاويات، مع توفير خيار أكثر جاذبية وتنافسية لخطوط الشحن، وكذلك لشركات الخدمات اللوجستية، والمتعاملين.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى تدعم نمو ونجاح المتعاملين، مع تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
من جانبه، قال فاخر درويش، المدير العام لشركة «تي دبليو ستيل»: إن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للبنية التحتية للموانئ في المنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز مرافق وخدمات ميناء خليفة، الذي يتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية للأعمال، ما يجعله وجهة جذابة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في الشرق الأوسط.

موانئ أبوظبي
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