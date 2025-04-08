تفاهم بين «فينستريت المحدودة» و«ناينتي ون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت فينستريت المحدودة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) من خلال «سيريوس إنترناشونال هولدينغ»، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «ناينتي ون»، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاستثمار وتدير أصولاً تبلغ قيمتها 163 مليار دولار أميركي (حتى تاريخ 31.12.2024)، بهدف استكشاف الفرص المبتكرة للتعاون في تطوير المنتجات المهيكلة والمتداولة في البورصة.

وتقوم هذه الشراكة على جهود «فينستريت» وشركاتها الفرعية المنظمة، والتي مقرها في أبوظبي العالمي، والخبرة العالمية الواسعة لشركة «ناينتي ون» في الاستراتيجيات المميزة للائتمان البديل ضمن الأسواق المتقدمة والناشئة، بما في ذلك استراتيجيات الديون الخاصة والبنية التحتية.

وتركّز الشراكة على تلبية الطلب المتنامي على حلول الاستثمار المتطورة في السوق من خلال تطوير المنتجات المهيكلة وأدوات الدين الخاص وتداولها على منصة «فينستريت جلوبال ماركتس»، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول استثمارية متقدمة.

ويندرج التعاون ضمن رؤية فينستريت الرامية إلى وضع معايير غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية من خلال دمج تقنية البلوك تشين، مع منصات البنية التحتية المالية التقليدية. كما يجمع بين الخبرة العالمية لشركة «ناينتي ون» والبنية التحتية المتقدمة لفينستريت من أجل دفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي، وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات الدين الخاص.

وقالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت المحدودة: «تؤكد هذه الشراكة التزام فينستريت بعقد الشراكات الاستراتيجية لإرساء معايير غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية، لا سيما أن الخبرة العالمية لشركة ناينتي ون تتكامل مع رؤيتنا الرامية إلى توفير حلول استثمارية قوية للمستثمرين المؤسسيين والمحترفين».

ومن جانبه قال نيكولاس ألبرتس، الرئيس المشارك لشركة «ناينتي ون» في منطقة الشرق الأوسط: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية باعتبارها تمهّد الطريق أمام شراكة ديناميكية طويلة الأمد من شأنها توفير قيمة مستدامة للجهات المعنية كافةً لدى الطرفين. فمن خلال التعاون مع شركة فينستريت، يمكننا تأمين السيولة اللازمة لتطوير حلول الدين الخاص لدينا، بما يشمل الديون الخاصة بالبنية التحتية، وتلبية احتياجات السوق بصورةٍ استراتيجية في الوقت نفسه. كما تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك في تقديم حلول ومنتجات استثمارية مبتكرة، تسهم بدورها في منح قيمة طويلة الأمد للمستثمرين».