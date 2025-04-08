ارتفاع ملحوظ في الأسهم الأميركية مع انتعاش الأسواق الدولية



واشنطن (أ ف ب)

فتحت بورصة نيويورك على ارتفاع ملحوظ الثلاثاء مع انتعاش الأسواق المالية الدولية، ملتقطة أنفاسها بعد ثلاث جلسات مضطربة، مع ظهور بصيص أمل بشأن مفاوضات محتملة بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في الولايات المتحدة بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية بأنها إيجابية بينما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن اليابان تسعى إلى إجراء مفاوضات سريعة.

وبعد 15 دقيقة من بدء التداول، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3,1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3,4%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 3,2%.



