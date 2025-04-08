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اقتصاد

محمد الشرقي: الفجيرة لاعب محوري في قطاع الطاقة المستدامة

محمد الشرقي خلال افتتاح ملتقى «فوجكون 2025» (وام)
9 ابريل 2025 01:40

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الخدمات البحرية وتزويد السفن بالوقود، ودورها الاستراتيجي الرائد كمركزٍ بحري عالمي ولاعبٍ محوري في قطاع الطاقة المستدامة.
جاء ذلك خلال حضور سموّه، انطلاق أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الرابع عشر لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود «فوجكون 2025»، تحت شعار «تحقيق رؤية الملاحة البحرية: الإبحار نحو الوقود المستدام»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة وهيئة ميناء الفجيرة بدعم من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، في فندق دبل تري هيلتون بالإمارة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

محمد الشرقي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الطاقة المستدامة
فوجكون
الوقود
الملاحة البحرية
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