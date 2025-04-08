الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وضعف الدولار. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3013.34 دولار للأوقية «الأونصة». وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9% إلى 3028.40 دولار.

ولا يزال الذهب مرتفعاً في المعاملات الفورية بنحو 15% هذا العام، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3167.57 دولار للأوقية في الثالث من أبريل، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وقال زين فاودا المحلّل في ماركت بالس التابعة لـ«أواندا»: «يتعافى الذهب بدعم من ضعف الدولار، وعدم اليقين المستمر المحيط بتطورات الحرب التجارية».

وانخفض مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتعهّدت الصين بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه «ابتزاز» من الولايات المتحدة، مع عدم وجود مؤشرات حتى اليوم على انحسار حرب تجارية عالمية، أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها عرضت صفقة يتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية والأميركية، في حين ردت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الأميركية.

وقال فاودا: «إذا استمرت الرسوم الجمركية في خلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق، إلى جانب توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة، فإن هذا المزيج قد يمهّد الطريق لارتفاع جديد في أسعار الذهب».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 30.34 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.4% إلى 925.55 دولار فيما استقر البلاديوم عند 919.03 دولار.