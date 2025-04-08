أسواق العالم تستوعب صدمة الرسوم الجمركية

عواصم (وكالات)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية، أمس، تقودها مكاسب في طوكيو، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات أمس بنسبة 6%، مع استعادة الأسواق للهدوء بدرجة ما عقب صدمات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع حاد، أمس الثلاثاء، بعد موجة بيع واسعة خسرت خلالها تريليونات الدولارات منذ الأسبوع الماضي،

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في الولايات المتحدة بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة، وبعد 15 دقيقة من بدء التداول، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.4%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.2%.

وأغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، متعافية من عمليات البيع العالمية. وصعد المؤشر القياسي السعودي 1%، مواصلاً المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة، بدعم من سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 1.9% وسهم شركة «عِلم» الذي قفز 4.7%.

وكان المؤشر السعودي قد هوى 6.8% يوم الأحد، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد-19» في 2020.

واستعادت مؤشرات أسوق الإمارات مسار الارتفاع، وأنهت تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ بلغ 0.44% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.9% في سوق دبي المالي.

وارتفع المؤشر في قطر 1.3% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5% وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3%. وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين مرتفعاً 0.1% إلى 1899 نقطة.

واختتم المؤشر الرئيسي في عُمان التعاملات على ارتفاع 0.9% إلى 4261 نقطة. وقفز المؤشر الرئيسي في الكويت 3.1% إلى 8302 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6% مع صعود سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 7.1%.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 6.03% عند 33012.58 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ السادس من أغسطس. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأكثر من 6% إلى 2432.02 نقطة.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4% ليغلق عند 3140.15، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر اس اند بي/ايه اس اكس 200 في أستراليا بنسبة 2.3%، مع ذلك، تراجعت البورصات في تايلاند وإندونيسيا، بعدما عادت للعمل بعد العطلات. وتم تعليق التداول لفترة وجيزة في جاكرتا، عندما انخفض مؤشر جيه اس اكس بأكثر من 9%.

كما انخفض مؤشر اس إي تي في تايلاند بنسبة 4.2%.