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اقتصاد

الأسواق الآسيوية تواصل التراجع بعد سريان الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ

لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية
9 ابريل 2025 09:01

واصلت الأسواق الآسيوية تراجعها الحاد، حيث انخفض مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 5%، مع دخول أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

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رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ

تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو بنسبة 5% الأربعاء لتتسارع خسائرها بعد دخول موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف عشرات الدول بما فيها اليابان، حيز التنفيذ، فيما ارتفع الين مقابل الدولار.
وبحلول الساعة 04,30 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 5,14% إلى 31314 نقطة، وخسر مؤشر توبكس 4,54% إلى 2321 نقطة. من جهة أخرى، ارتفعت العملة اليابانية 1,06% مقابل الدولار الأميركي لتصل إلى 144.71 ين للدولار.
وانخفض مؤشر أسواق المال في تايوان بنسبة 5,8% في تداولات بعد الظهر الأربعاء، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.
وانخفض مؤشر تايكس 1,074.32 نقطة إلى 17,385.63 نقطة، رغم قيام الحكومة بتفعيل صندوق استقرار بقيمة 15 مليار دولار أميركي لتهدئة السوق.

المصدر: وكالات
اليابان
الرسوم الجمركية
أسواق الأسهم
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