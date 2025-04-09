الهند تخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

نيودلهي (د ب أ)

أعلن بنك الاحتياط الهندي، اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، كما عدل من سياسته النقدية إلى التكيفية الميسرة التي تتسم بالتعاون.

وقررت اللجنة التي يترأسها محافظ البنك سانجاي مالوترا، في أول اجتماع بشأن السياسة النقدية في العام المالي، خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 6%.

وكان البنك قد خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في فبراير الماضي، فيما كان يعد أول خفض منذ مايو2020.

كما قررت اللجنة اليوم تغيير موقف السياسة من الحيادية إلى التكيفية الميسرة التي تتسم بالتعاون.

وقال البنك: «مع ذلك، من الملاحظ أن الوضع المتطور سريعاً يتطلب مراقبة وتقييم مستمر للتوقعات الاقتصادية».

وخفض بنك الاحتياط الهندي من توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المالي 2026-2025 من 6.7% إلى 6.5%.

كما خفض توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام المالي الحالي من 4.2% على 4%.