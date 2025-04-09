الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الهند تخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

.
9 ابريل 2025 14:02

نيودلهي (د ب أ)
أعلن بنك الاحتياط الهندي، اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، كما عدل من سياسته النقدية إلى التكيفية الميسرة التي تتسم بالتعاون. 
وقررت اللجنة التي يترأسها محافظ البنك سانجاي مالوترا، في أول اجتماع بشأن السياسة النقدية في العام المالي، خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 6%. 
وكان البنك قد خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في فبراير الماضي، فيما كان يعد أول خفض منذ مايو2020.
كما قررت اللجنة اليوم تغيير موقف السياسة من الحيادية إلى التكيفية الميسرة التي تتسم بالتعاون. 
وقال البنك: «مع ذلك، من الملاحظ أن الوضع المتطور سريعاً يتطلب مراقبة وتقييم مستمر للتوقعات الاقتصادية». 
وخفض بنك الاحتياط الهندي من توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المالي 2026-2025 من 6.7% إلى 6.5%. 
كما خفض توقعاته بالنسبة للتضخم خلال العام المالي الحالي من 4.2% على 4%. 

المركزي الهندي
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تكرّم المخترعين الحاصلين على براءات اختراع لعام 2024
علوم الدار
جامعة الإمارات تكرّم المخترعين الحاصلين على براءات اختراع لعام 2024
اليوم 16:12
ميناء شحن حاويات بالصين
اقتصاد
الصين ترفع رسومها الجمركية الانتقامية إلى 84%
اليوم 15:50
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة  راشد بن علي بن عبدالله الشعفار
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة  راشد بن علي بن عبدالله الشعفار
اليوم 15:50
أسهم أوروبا تتراجع
اقتصاد
الأسواق العالمية تتراجع بعد فرض مزيد من الرسوم
اليوم 15:45
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
اقتصاد
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©