نفط الهلال تستكمل المرحلة الأولى من الاستكشاف الزلزالي لحقل خشم الأحمر في ديالى



الشارقة (الاتحاد) أعلنت شركة نفط الهلال انتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الاستكشافات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في رقعة خشم الأحمر في محافظة ديالى في العراق، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير الغاز غير المصاحب في هذا الحقل الضخم، وسيسهم بصورة ملموسة في وصول العراق إلى هدفه لاستقلال الطاقة، ودعم الحكومة في تحسين خدمات الكهرباء، وتوفير آلاف الوظائف في منطقة ديالى.وأُنجِزت أعمال المسح الزلزالي، ضمن المدة والميزانية المحدّدتَيْن، باستخدام أحدث التقنيات الزلزالية العقدية، لتوفير بيانات أولية عالية الدقة لمكامن الحقل وتحديد مواقع آبار التقييم الأولية. وستُسرّع نفط الهلال منح عقود الخدمات الشاملة لحفر آبار التقييم، وتتوقع بدء الحفر في وقت لاحق من العام الجاري. وعقِب المرحلة الأولى من التقييم والتطوير، ستُبنى المنشآت اللازمة لتحقيق الإنتاج التجاري الأول، باستثمار إجمالي يتراوح بين 200 و250 مليون دولار تقريباً. وبعد تأكيد الموارد الهيدروكربونية المُقدّرة في الحقل، سيقوم المشروع بحفر المزيد من الآبار التطويرية، وبناء منشأة معالجة مركزية مع البنية التحتية اللازمة لإنتاج ما يصل إلى 400 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز يومياً و80.000 برميل يومياً من المتكثفات، وذلك باستثمارٍ من المتوقع أن يتجاوز المليار دولار.

نفط الهلال تستكمل المرحلة الأولى من الاستكشاف الزلزالي لحقل خشم الأحمر في ديالى

وقال عبدالله القاضي، رئيس فرع نفط الهلال في العراق ومديرها المنتدب في ديالى والبصرة: «بلوغنا هذه المرحلة المفصلية من المشروع ضمن الفترة والميزانية المحددتين، يؤكد عزم نفط الهلال والتزامها بالمضي قدماً بمشاريعنا في العراق، لتطوير الموارد الهائلة في هذه الحقول، وتعزيز الاقتصاد العراقي، ودعم الحكومة في تحسين خدماتها للشعب العراقي». وأضاف: «نفط الهلال رائدةٌ في تطوير موارد الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنوظف خبرتنا في تنفيذ المشاريع المعقدة لأكثر من 54 عاماً، من أجل تحقيق قيمة مشتركة للمجتمعات التي نخدمها ولجميع أصحاب المصلحة». ستوفر الشركة من خلال هذه المشاريع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في ديالى والمحافظات المجاورة، ما سينشّط الاقتصاد المحلي بدرجة كبيرة. ومع بدء مرحلة التشغيل، سيوفر المشروع على الحكومة مليارات الدولارات من تكاليف الوقود ويُمكِّنها من تحسين خدمات الكهرباء وتعزيز الاقتصاد. ويُذكر أن نفط الهلال وقَّعت في 2023 عقدَيْن لعشرين عام مع شركة نفط الوسط - أحدهما لتطوير حقل خشم الأحمر- إنجانة، والثاني لحقل كلبات- قمر في محافظة ديالى، وعقداً آخر مع شركة نفط البصرة لاستكشاف حقل خضر الماي في محافظة البصرة. وما بين أكتوبر وديسمبر 2023، فَعّلت وزارة النفط هذه العقود، وتقدمت أعمال تطوير الحقول بوتيرة سريعة. وتجري حالياً دراسات استكشافية في رقعة خشم الأحمر، لبحث الفرص المُصنَّفة واستهداف الأنسب منها للأنشطة الاستكشافية المرتقبة في 2026. وبهذه الرقع الجديدة، توسع نفط الهلال بصمتها التشغيلية في العراق، إضافة إلى عملياتها في إقليم كردستان، ما يجعلها أكبر مشغل خاص لمشاريع الإنتاج والاستخراج في العراق من حيث عدد الحقول والمساحة. ومع تقدم مراحل هذه المشاريع، تعتزم نفط الهلال إيصال نسبة توظيفها للعمالة المحلية إلى 90% في عملياتها، وستنفذ مبادرات اجتماعية في مجال التدريب والتعليم والخدمات الاجتماعية في ديالى والمناطق المحيطة لدعم المجتمعات التي تعمل ضمنها. وتأتي هذه الجهود على خلفية حصول شركة نفط الهلال الدولية المحدودة في 2018 على منطقة عقد خشم الأحمر- إنجانة من وزارة النفط العراقية ضمن جولة التراخيص البترولية الخامسة، وذلك بموجب عقد تطوير وإنتاج وقعته نفط الهلال مع شركة نفط الوسط التابعة للوزارة في 21 فبراير 2023، ودخل حيّز التنفيذ في 15 أكتوبر 2023.