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اقتصاد

الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى بيشاور في باكستان

الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى بيشاور في باكستان
9 ابريل 2025 15:17

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن إطلاق رحلات يومية إلى بيشاور في باكستان، ابتداءً من 29 سبتمبر 2025.

سيربط المسار الجديد مطار زايد الدولي في أبوظبي، بمطار باشا خان الدولي في بيشاور، مما يُتيح رحلات ربط سلسة إلى وجهات الاتحاد المتنامية.

وستُشغّل الاتحاد للطيران هذه الرحلات على متن طائراتها من طراز إيرباص A320، التي تضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية، وستنطلق الرحلات مع خمس رحلات أسبوعية قبل أن تصبح يومية اعتباراً من 22 نوفمبر 2025.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، نعزز حضورنا في باكستان بإطلاق خدمتنا اليومية بين أبوظبي وبيشاور، وتعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتوفير سبل ربط حيوية للمسافرين بين باكستان ودول الخليج وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وإلى جانب خدماتنا الجديدة إلى بيشاور، سنزيد عدد رحلاتنا إلى كاراتشي لتصبح 17 رحلة أسبوعية ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.

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